Власти США намерены возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения после того, как Трамп в апреле заявил о прекращении вливаний в эту организацию. Но теперь страна будет выделять столько же средств, сколько и Китай.

Об этом сообщает Fox News.

Так, администрация Трампа подготовила соответствующее письмо в ВОЗ. Предполагается, что президент США подпишет его в ближайшее время, или же наоборот, документ уже с подписью.

Согласно документу, вливания США в организацию многократно сокращаются, а если Китай увеличит расходы на содержание ВОЗ, то Белый дом "рассмотрит возможности" для аналогичных действий.

В письме указывается, что ВОЗ имеет недостатки, но в тоже время и "огромный потенциал", в связи с чем, организацию предлагают реформировать, а ее руководство максимально оградить от политического давления.

Вместе с тем, в тексте документа призывают дать "полностью независимые оценки касательно происхождения" коронавируса, а также принятых организацией мер по борьбе с ним.

Ранее "Страна" писала, что 12 мая пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в ходе брифинга рассказала, что у организации есть новый метод лечения коронавирусных больных, действенность которого еще предстоит проверить