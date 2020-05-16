Известного протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова, который ранее спровоцировал скандал из-за сравнения гражданских жен с "бесплатными проститутками", подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной этого стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на свои источники.

"Госпитализированный с подозрением на коронавирус протоиерей Дмитрий Смирнов находится в тяжелом состоянии. Священника подключили к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас священнослужитель находится в медицинской клинике в поселке Коммунарка.

Напомним, о заражении Смирнова коронавирусом стало известно 8 мая. Медикам пришлось его госпитализировать, поскольку из-за недавно перенесенной операции священнослужитель был в повышенной зоне риска. Тогда его состояние медики оценивали как стабильное.

Любопытно, что 3 мая протоиерей Димитрий Смирнов, после проведения литургии, назвал пандемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".