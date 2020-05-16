В филиале Общественного ТВ в городе Ровно, где зафиксировали вспышку коронавируса, от Covid-инфекции умер один из сотрудников телеканала - инженер телевидения Николай Теремок. Данная смерть стала первой от коронавируса в украинской журналистике

Об этом 16 мая сообщила пресс-служба телеканала в Facebook.

"От осложнения, вызванного Covid-19, умер наш коллега, инженер телевидения Николай Теремок. Ему было 59 лет, более четверти века он обеспечивал эфир для всей области", - говорится в посте.

Отметили, что мужчина пробыл в городской больнице неделю, и его состояние не было тяжелым, поэтому была надежда на выздоровление. Однако 15 мая вечером его перевели в реанимацию, где он скончался.

Сообщили также, что диагноз подтвердили уже у 6 сотрудников, больные - на самоизоляции.

"Здание после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали. Эту и по меньшей мере следующую неделю все сотрудники работают дистанционно. С понедельника планируется массовое тестирование работников на наличие Сovid-инфекции", - отметили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", на утро 16 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 858 человек.

Также мы писали, что в армии число заболевших коронавирусом выросло до 38, в погранслужбе - до 22 человек.