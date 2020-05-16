Пунктом пропуска "Шегини-Медика" в Украине, который начал работу в ночь на 16 мая, воспользовались 325 украинцев, которые вернулись на родину. Еще 83 человека покинули страну - в сумме 408 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. Отметим, что сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено", - говорится в сообщении.

Пункт пропуска "Шегини". Фото: facebook.com/GLnewcustoms

Также пограничники уточнили, что до введения карантина пункт пропуска для пересечения границы использовали около двух тысяч человек.

Пункт пропуска "Шегини". Фото: facebook.com/GLnewcustoms

Чуть позже пресс-служба Галицкой таможни уточнила, что за ночь переходом "Шегини" воспользовались 325 человек. Они вернулись в Украину. Еще 83 человека покинули страну, используя этот пункт пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что на пешеходном пункте пропуска "Шегини" всех будут проверять на коронавирус.

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