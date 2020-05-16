На Офис генпрокурора в связи с реформой подано 586 исков в суды от бывших сотрудников прокуратуры, которых уволили по результатам аттестации времен бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом говорится в материале "Страны" об аналитической справке для нынешнего главы ведомства Ирины Венедиктовой.

В кадровой службе ОГПУ подсчитали, что только один иск, по которому ведомство проиграло дело бывшему секретарю Квалификационной комиссии прокуроров Сергею Прокопьеву, нужно выплатить порядка 670 тысяч гривень - за вынужденный прогул, и восстановить его в должности.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Владимир Скородинский ранее отметил, что если все 586 исков будут удовлетворены судом, то Офис Генпрокурора должен будет выплатить по ним около 392,6 млн гривен (исходя из среднего размера компенсации в 670 тысяч грн).

Как итог происходящей реформы - работа парализована, кадров не хватает, и миллионы гривень долга.

Более подробно о всей сложности нынешней ситуации в прокуратуре можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась за два месяца работы в должности, не упомянув дела Порошенко, Укроборонпрома и Стерненко.

Также мы сообщали, что на экс-генпрокурора Рябошапку завели дело из-за старого кредита жены.