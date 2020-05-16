В Вооруженных силах Украины подтвердились еще два случая коронавируса за минувшие сутки, еще три случая вчера зарегистрировали в погранслужбе. Всего в армии сейчас болеют 38 военных, в погранслужбе - 22. При этом выздоровели 75 военных и 10 пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в субботу, 16 мая.

"Двое сотрудников ВСУ (в Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении. Всего за время пандемии выздоровели 75 военных, двое умерли. На изоляции находятся 202 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшее трое суток, - 38 человек.

В то же время, в Госпогранслужбе на 16 мая зафиксировано 32 случая Covid-19.

В частности, вчера подтверждено заболевание у троих сотрудников ГПСУ в Киеве и в одного в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. На данный момент выздоровели 10 еще 22 продолжают лечиться", - говорится в сообщении.

Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированные в подразделениях и обсерваторах.

Как сообщала "Страна", ученые прогнозируют, что спад эпидемии коронавируса в Украине начнется в конце мая.

Напомним, в Украине впервые в большинстве областей выздоровлений от коронавируса оказалось больше заражений.