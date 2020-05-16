Ученые из проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозируют спад эпидемии коронавируса в третьей декаде мая.

Об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Так, данные удалось получить благодаря моделированию, которое удалось сделать, используя нейронную сеть Back Propagation. Результаты исследования показали, что в период с 6 по 20 мая Украина будет выходить на "плато" заболеваемости: 400-550 новых инфицированных в день.

А уже в третьей декаде мая этого года, прогнозируют ученые, возможен спад эпидемии. Ежедневное количество переболевших будет стабильно выше количества украинцев, которые заразились.

В Киеве ученые прогнозируют от 40 до 50 заражений в день в пик заболеваемости.

Напомним, в столице вчера зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у 153 людей. Госпитализировать пришлось 17 человек.

Также "Страна" писала, что в Украине, по состоянию на утро субботы, 16 мая, выявили уже 17 858 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заболели 528 украинцев.