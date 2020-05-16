Коронавирус в дом-интернат для девочек, который находится на Дарнице, могла занести медсестра, у которой болезнь протекала бессимптомно.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает "112.Украина".

Так, у медсестры не было симптомов первую неделю, однако болезнь подтвердили после того, как женщина обратилась к медикам. Сейчас женщина уже не работает, а в самом здании и на прилегающей территории проводят дезинфекцию. Вход в интернат охраняют правоохранители.

Чиновники из КГГА также утверждают, что воспитанники и персонал заведения находятся в удовлетворительном состоянии. Трое работников были госпитализированы, а остальные лечатся дома.

Кроме того, в здании также находится 20 человек, диагноз которых не подтвердился. Однако их изолировали, а тесты будут проводить повторно.

Напомним, 15 мая в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин. Болезнь там подтвердилась у 81 человека.

Также "Страна" писала, что после вспышки коронавируса в интернате для девочек на Дарнице, сотрудников и воспитанников подобных заведений в столице начали тестировать.