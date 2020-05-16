Активный борец за украинизацию и экс-нардеп партии"Свобода" Ирина Фарион заявила, что в АТБ продают "яд". Ядом она назвала не сами продукты, а их названия - "Машенька" и "Агуша".

Об этом Фарион написала в своем Facebook.

"Сегодня в продаже сети АТБ моя дочь увидела яд… Яд этот в названии продукта для детей - "Машенька", ниже еще какое-то чупирадло Агуша .... Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим", - написала экс-нардеп.

И указала адрес производства - Киевская область, Киево-Святошинский район, город Вишневое, по улице Промышленная, 7. По ее мнению, таким способом "забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор".

В посте также вспомнила боксера Александра Усика, назвав его "существом с отбитым мозгом". "Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр (на украинском - Ред.). Его, пожалуй, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?", - написала Фарион.

К самому посту она прикрепила ссылку на видео, где в детском саду рассказывала детям, что "Машам нужно ехать туда, где они живут", объясняя это тем, что в Украине это имя звучит как "Марічка".

"Не будем машами - мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, где машам место в раше", - резюмировала Фарион.

Отметим, что "Машенька" - это творожный десерт или сырок, а "Агуша" - это детский йогурт.

Напомним, ранее Ирина Фарион назвала "москалями" защитников Украины, которые говорят на русском.

Также она заявляла, что масштабные пожары, которые бушевали в российской Сибири, являются "местью дикарям московским".