Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, на которого в марте напали националисты, заявил, что бойцы украинской армии на Донбассе причастны к мародерству, которое происходит в покинутых домах переселенцев.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман, видео обнародовано в YouTube.

Так, обе квартиры Сивохо, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса, подобная участь миновала, хотя за ней присматривали "неравнодушные" люди.

"Меня минула чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, кого Сивохо имеет ввиду, говоря о мародерстве, он сказал "и тех, и тех",

"Потому что ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", - уточнил он.

При этом продавать квартиры на этой территории Сивохо не планирует из-за того, что стоимость недвижимости там значительно упала.

Смотреть с 1:150:00. Видео: YouTube/Алес Бацман

Напомним, националиста Александра Демидова, которого подозревают в нападении на Сергея Сивохо, отпустили на поруки нардепа от фракции "Европейская солидарность" Михаила Бондаря.