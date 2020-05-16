Правительство Италии в рамках смягчения карантинных мер в стране 3 июня планирует снять запрет на въезд и выезд граждан в страны Европейского союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Об этом говорится в материале La Republicca.

"Для тех, кто пересекает границы, больше не будет предусмотрен обязательный карантин с 14-дневной изоляцией. Мера, целью которой является возобновление туристического потока в преддверии лета, подготовлена министрами Винченцо Амендола, Дарио Франческини и Луиджи Ди Майо", - говорится в сообщении.

Правительство Италии рассчитывает, что другие европейские страны также откроют границы 3 июня, в соответствии с рекомендациями Брюсселя.

Напомним, власти Италии после двухмесячного коронавирусного карантина с 3 июня могут разрешить свободное передвижение по всей стране. Ездить можно будет без ограничений или красных зон, установленных губернаторами по согласованию с правительством. Итальянцы смогут путешествовать по всей стране.

Также мы писали, что в рамках смягчения карантина, в Италии раньше срока откроют бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Заведения откроются уже с 18 мая, а не первого июня, как планировалось ранее.