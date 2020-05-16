Появились подробности вчерашнего скандала о недопуске народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" (канал "Украина"), где поднимался вопрос тарифов на электричество.

Депутат Дубинский хотел подискутировать лично с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, но его не пустили в эфир. В студии заявили, что хотели вывести Дубинского в эфир по скайпу, но в студию пускать не стали из-за условий карантина. Сам же Дубинский увидел в этом попытку не допустить появление в эфире альтернативной точки зрения. В ответ Шустер его обвинил во вранье и провокации.

В тоже время, как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", в конфликте был и третий участник.

"Влиятельные телезрители из Офиса президента передали прямой приказ и.о. министра энергетики Буславец немедленно покинуть студию Шустера, если туда пустят Дубинского", - пишет телеграмм-канал.

Как ранее сообщала "Страна", нардеп Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева.