Из Офиса президента поступил приказ Буславец покинуть шоу Шустера, если туда пустят Дубинского. Скриншот: YouTube

Появились подробности вчерашнего скандала о недопуске народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" (канал "Украина"), где поднимался вопрос тарифов на электричество.

Депутат Дубинский хотел подискутировать лично с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, но его не пустили в эфир. В студии заявили, что хотели вывести Дубинского в эфир по скайпу, но в студию пускать не стали из-за условий карантина. Сам же Дубинский увидел в этом попытку не допустить появление в эфире альтернативной точки зрения. В ответ Шустер его обвинил во вранье и провокации. 

В тоже время, как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", в конфликте был и третий участник. 

"Влиятельные телезрители из Офиса президента передали прямой приказ и.о. министра энергетики Буславец немедленно покинуть студию Шустера, если туда пустят Дубинского", - пишет телеграмм-канал.

 

Как ранее сообщала "Страна", нардеп Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева.

 

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