В субботу, 16 мая, спасатели прогнозируют повышенную пожарную опасность в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"16 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации Украинского гидрометцентра, сегодня на реках бассейнов Сяна и Западного Буга ожидается повышенный уровень воды, в районе 0,3-0,8 м над текущим уровнем. Негативных последствий не ожидается.

Напомним, после массовых лесных пожаров в Житомирской и Киевской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения спасители заявили, что если люди не перестанут жечь сухостой, то к зиме сгорит вся Украина.