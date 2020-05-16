Турция ввела четырехдневную комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, чтобы предотвратить распространение коронавируса, которым заразились в стране уже 146 тысяч человек и умерли свыше 4 тысяч.

Об этом сообщает Hurriyet.

Страна ранее объявляла комендантский час только в выходные дни (11 и 12 апреля), но сейчас период продлили до четырех дней, потому что 19 мая в стране отмечается как официальный праздник.

Комендантский час начала действовать также в столице Анкаре и в Стамбуле. По данным Министерства внутренних дел, рынки, продуктовые магазины будут закрыты 16 и 17 мая. Но они будут продолжать работать с 10:00 до 16:00 18-19 мая. Также пекарни будут оставаться открытыми в течение четырехдневной комендантского часа.

Как сообщала "Страна", уже в июне в Турции готовятся открыть пляжный сезон и отели для гостей страны.

Также в Турции анонсировали полную отмену системы "все включено" в гостиницах.