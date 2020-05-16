В России, которая вырвалась на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, за минувшие сутки Covid-19 выявили у 9 200 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Telegram-канале оперштабом Москвы по борьбе с коронавирусом.

Так, за последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4940 человек.

Всего в стране выявлено 272 043 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек. Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2537 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Москве (3 505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525).

При этом более 85% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 138 969 случаев коронавируса.

42,2% - от 18 до 45 лет

33,3% - от 46 до 65 лет

9,4% - от 66 до 79 лет

4,8% - старше 80 лет

10,3% - дети

Как сообщала "Страна", в Украине на утро 16 мая количество зараженных коронавирусом выросло до 17 858 человек.

Также стало известно, что в Киеве зафиксировали вспышку заражения коронавирусом. За сутки заболели 153 человека.