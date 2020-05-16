На утро субботы, 16 мая, в Киеве зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. За сутки в столице выявили 153 новых пациентов с Covid-19. Больше половины новых пациентов - из Дарницкого дома-интерната для девушек, где 15 мая выявили очаг коронавируса.

Об этом сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко в Telegram-канале.

По данным мэра Киева, общее число инфицированных в Киеве достигло 2 221, 222 пациента с Covid-19 выздоровели.

"Друзья! После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них – 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что среди заболевших есть 160 женщин в возрасте от 12 до 77 лет. Также заболели 17 девушек в возрасте от 5 до 17 лет. И всего 30 мужчин заболели коронавирусом, в возрасте от 19 до 68 лет.

"Более половины людей, у которых подтвердили заболевания, - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек. В больнице столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирусом в Киеве переболели 222 жители города", - подчеркнул он.

Уровень заболеваемости коронавирусом по районам Киева. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Эту же статистику подтвердили и в Совете национальной безопасности и обороны. Еще вчера сообщалось о 56 новых случаях Covid-19 в столице. По сравнению с этим показателем, сегодня число показатель суточного прироста возрос в три раза.

Вспышка заболеваемости коронавирусом в Киеве. Фото: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию субботу, 16 мая, в Украине выявили уже 17 858 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 15 мая, сообщалось о 17 330 случаях. За сутки выявлено 528 новых заболевших.