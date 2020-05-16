Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить ядерное оружие США на своей территории.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша - которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО - могла бы разместить эти вооружения здесь", - написала она.

В издании "Голос Америки" предположили, что слова дипломата "Польша - которая платит справедливую долю" касаются того, что Польша является одной из стран НАТО, которая выполняет обязательства о выделении 2% ВВП на нужды обороны, а Германия - нет.

Однако в денежном измерении расхода Берлина (до 50 млрд долларов) на нужды обороны значительно превышают затраты Варшавы (около 13 млрд).

Ранее стало известно, как под Варшавой загорелся польский центр ядерных исследований.

Как сообщала "Страна", в Китае призвали наращивать ядерный арсенал, чтобы противостоять Америке.