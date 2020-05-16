Дефицит в энергетической отрасли Украины достиг 50 млрд гривен - глава Минэнерго
Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что энергетическая отрасль Украины сегодня имеет дефицит в размере 50 миллиардов гривен.
Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", видео обнародовано в Facebook.
"На сегодня энергетическая отрасль испытывает дефицит в 50 млрд гривен, из них угольная отрасль испытывает дефицит 16 млрд грн", - сказала она.
Кроме того, Буславец добавила, что "Энергоатом" за первый квартал этого года понес убытки в размере 15 млн гривен.
Выступление Ольги Богуславец. Видео: facebook.com/shusteronlin
Напомним, ранее Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.
Ранее "Страна" разбиралась, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию.