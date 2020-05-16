Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что энергетическая отрасль Украины сегодня имеет дефицит в размере 50 миллиардов гривен.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", видео обнародовано в Facebook.

"На сегодня энергетическая отрасль испытывает дефицит в 50 млрд гривен, из них угольная отрасль испытывает дефицит 16 млрд грн", - сказала она.

Кроме того, Буславец добавила, что "Энергоатом" за первый квартал этого года понес убытки в размере 15 млн гривен.

Выступление Ольги Богуславец. Видео: facebook.com/shusteronlin

Напомним, ранее Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию.