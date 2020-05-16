В киевский аэропорт "Борисполь", куда из Нью-Йорка на эвакуационном рейсе вылетели 72 украинца, еще 265 граждан в течение прошлых суток прибыли на трех спецрейсах из Парижа, Берлина и Загреба.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 16 мая.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек. Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела - не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, всего за прошедшие сутки оформлено на въезд в Украину и на выезд из страны более 16,2 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", коронавирус навсегда изменит привычные авиаперелеты. После карантина появятся иммунные паспорта, введут 4-часовую регистрацию на рейс и запрет ручной клади.

Напомним, лоукостер Ryanair запретил стоять в очереди в туалет во время полета.