Словения официально заявила, что эпидемии коронавируса в стране больше нет. И стала первой страной ЕС, которая вроде бы покончила с коронавирусом.

"Словения укротила эпидемию за последние два месяца... Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янса в парламенте.

Интересно, что при этом главным смягчением карантина станет... отмена финансовых гарантий, которые вводились на время эпидемии. Тогда как множество других ограничений остается.

Антикарантинных новшеств действительно немного - отменили карантин гражданам Евросоюза, прибывающим в страну. Для остальных он продолжается. Кроме того будет запрещен въезд всем, у кого признаки ОРВИ - даже самим словенцам.

То есть по сути карантин еще никуда не делся. Хотя нельзя не отметить - статистика коронавируса в Словении действительно серьезно улучшилась и новых заболевших почти нет.

"Страна" разбиралась в словенском феномене и в том, какие аналогии интересны для Украины.

Почему в Словении с коронавирусом лучше, чем в Киеве

Начиная с 1 мая, количество новых заболевших в Словении не превышало шесть случаев за сутки. Причем с 10 мая это количество держится на уровне 1-3 человек.

Для сравнения - пиковое значение для этой маленькой страны было 70 заболевших 27 марта. А неуклонное снижение началось примерно в середине апреля.

Нужно понимать, что это балканское государство по населению немногим меньше Киева - два миллиона против трех. Сопоставимое здесь и число заболевших: полторы тысячи против 2200 в столице Украины.

При этом в Киеве ежедневный рост в 50-60 случаев (а за вчера - резкий рост до 153 случаев), тогда как в Словении их уже удалось свести к минимуму.

Интересная статистика по смертям. В балканском государстве, несмотря на меньшее число заболевших, больше людей умерло - 103 человека. В Киеве же гораздо меньше - 45 (по состоянию на 15 мая).

Здесь может быть несколько версий, почему так.

Во-первых, Словения граничит с итальянским севером, где вирус бушевал очень сильно. Во-вторых Киев - это большой город с большим количеством больниц. То есть чисто технически легче организовать лечение.

Впрочем, могло быть и обычное искажение статистики - когда умерших от коронавируса в Киеве просто записывали как скончавшихся от чего-то иного. На эту мысль наталкивает сравнение количества произведенных тестов.

Если в Киеве их сделали по состоянию на сейчас до 40 тысяч, то в Словении - почти 70 тысяч. То есть - в украинской столице тестируют одного из 70 человек, а в балканской стране - одного из 30.

В этом смысле статистика в Киеве вдвое менее релевантна. Кстати, именно так различается и показатель смертности.

А если сравнивать с Украиной в целом, то картина еще хуже: в нашей стране тестируют пять тысяч человек на миллион населения, у словен - в шесть раз больше. И поправку на то, что в Украине больше населения, тут не сделаешь - в 150-миллионой России, к примеру, показатель тестов еще выше (42 тысячи тестов на миллион человек).

То есть эффективность противоэпидемических мер в Киеве и не самой зажиточной стране ЕС явно несопоставимы - у балканской страны получается явно лучше. Как она смогла добиться такого результата?

Почему Словения объявила о конце эпидемии

Есть, конечно, и не зависящие от карантина факторы. Словения не слишком густонаселенное государство. В столице Любляне проживает около 300 тысяч человек.

С другой стороны - как уже говорилось, страна граничит с итальянским севером, эпицентром коронавируса в ЕС. Оттуда же попал в Словению и первый переносчик заразы.

Поэтому очень быстро вводились карантинные меры. Границу с Италией страна закрыла 10 марта - примерно тогда же, когда и Украина. Но у нас тысячи заробитчан продолжали прибывать на родину без всякой обсервации. В Словении же пограничный контроль был очень жестким - людей с признаками ОРВИ в страну вообще не пускали, а остальных отправляли на изоляцию.

Тогда же запретили закрытые мероприятия с участием более 100 человек. А спортивные соревнования постановили проводить без зрителей.

Жесткий общегосударственный карантин ввели 20 марта. Закрыли практически все - кроме аптек и продовольственных магазинов. Остановили транспорт. Встречи в общественных местах компаниями карались штрафом в 400 евро.

Карантин снова ужесточили 30 марта. Запретили выезжать из своих городов и районов. Ввели обязательным ношение перчаток в любых закрытых помещениях общественного пользования (это кроме масок). Отдельные ограничения ввели для пожилых - их пускали в магазины только с 8 до 10 утра.

То есть меры карантина примерно те же, что и в Украине, даже строже. С той разницей, что абсолютно бездумного запрета на прогулки в парках там не вводили, запрещая лишь собираться большими компаниями. А также следили за тем, чтобы реально исполнялись введенные ограничения (в Украине это было сплошной профанацией).

С 20 апреля карантин начали в несколько этапов ослаблять. Но так до конца и не сняли. По-прежнему действуют некоторые ограничения на поездки в транспорте, особые правила для ресторанов, масочный режим и так далее. В общем до полной победы, несмотря на заверения местных властей - еще далеко.

При этом правительство выделило 3 миллиарда евро на помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса. Это позволяло выдавать пособия от 300 до 700 евро.

Хотя местных жителей они не удовлетворили. В мае люди вышли на протесты в Любляне и втором по величине городе - Мариборе. Они требовали или ввести более щедрые пособия для безработных, или отменять карантин.

Люди протестовали оригинально: они вышли на улицы столицы на велосипедах и в масках.

Интересно, что видимо эти процессы стали катализатором объявления о конце эпидемии.

Хотя карантин окончательно не снят, заявление правительства позволяет прекратить дотировать безработных и остановившие работу компании. То есть карантинные сверх-выплаты власти Словении могут ограничить маем.

Разумеется, есть и эпидемиологические обоснвания для разморозки. Но социально-экономические причины выглядят пока довлеющими. Ведь Словения живет в основном за счет туризма и заробитчанства местных жителей в более зажиточных странах ЕС. И денег на компенсации за простой и безработицу здесь нет.

Примерно те же процессы идут и в Украине, но только здесь число заболевших не снижается, как в Словении. У нас карантин своих целей пока не достиг, но его уже снимают. Причина та же - у государства нет денег поддерживать безработных и закрывающийся бизнес.

Поэтому не исключено, что украинские власти при первой возможности используют словенский опыт, как сократить карантинные соцвыплаты и заявить о громкой "перемоге".