Министерство здравоохранения Украины готовится начать массовое ИФА-тестирование населения на антитела к коронавирусной болезни Covid-19 уже на следующей неделе. Тесты иммуноферментного анализа (ИФА- тесты) будут из Европы, а также украинского и американского производства.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 16 мая.

По его словам, уже в понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к Covid-19.

"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования… У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании Диапром), есть зарубежные тесты компании ЛяРош, сертифицированные в Европе, а также американские… Мы считает возможным их использовать", - сказал министр здравоохранения.

Степанов заявил, что, вероятно, на следующей неделе начнется внедрение ИФА-тестирования и это увеличит количество и круг тестирования на Covid-19.

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