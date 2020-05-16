Американский владелец судна Trump D, которое до продажи нынешнему владельцу называлось SEABREZZE, планирует обратиться за помощью к посольству США в Украине из-за действий прокуратуры автономной республики Крым.

После снятия с корабля ареста, наложенного якобы за посещение Крыма, владелец по-прежнему не может законно использовать свое имущество.

Об этом говорится в материале "Цензор.нет".

Так, в центре внимания правоохранителей судно оказалось два года назад. Его арестовали после окончания погрузки зерна, которое должно было направляться в Испанию. Владельцев обвинили в незаконной добыче песка в аннексированном украинском Крыму без соответствующего разрешения властей.

Сами силовики никаких доказательств не обнаружили по сегодняшний день. А последний обыск на корабле проводился еще 28 апреля 2018 года.

Спустя два года Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о снятии ареста. Кроме того, суд постановил, что SEABREZZE не имеет отношения к земснаряду Pechora, в отношении которого прокуратуры выдвигали обвинения. После решения суда корабль был продан компании PILIN FLEET MANAGEMENT и переименован.

Однако прокуратура Крыма начала распространять пресс-релиз, где ставит под сомнение решение суда и требует пересмотреть дело. В таких условиях, новый владелец не может законно использовать свое имущество, а судно и дальше продолжает находиться в порту Южный.

В связи с этим, компания-владелец судна планирует обратиться за помощью к посольству США в Украине.

Напомним, прошлым летом в Украине арестовали судно "Mriya", которое подозревается в поставках топлива для Черноморского флота РФ.