В Украине руководители больниц не сообщают обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда, где сегодня проводят расследование каждого такого случая. Так, за минувшие сутки в Украине коронавиурсом заболели 528 человек (из низ 92 медработника).

По словам замминистра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, каждый случай заболевания Covid-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. В Минздраве неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что о случаях заболевания медиков нужно сообщать Государственную службу по вопросам труда. "К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания Covid-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас (15 мая - Ред.) сообщено только о заболевании каждого второго медика! Расследование на сегодня завершено только в 10 случаях, в 7 из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Закрывать глаза на такую ​​ситуацию нельзя", - написал он.

Он отметил, что будет инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Кабмин запретил публиковать статистику смертей во Львовской области, пока не окончится карантин.

Ранее в ВОЗ объяснили, почему медики массово заражаются коронавирусом.