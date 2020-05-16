В субботу, 16 мая, на границе Украины с Польшей возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини". Пограничники предупреждают, что все направления в нем полноценно заработают в том случае, если осуществление пропуска будет совершать и польская сторона.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р на государственной границе Украины возобновлена работа еще одного пункта пропуска. В частности, сегодня в полночь возобновилась работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован пеший переход", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на всей границе Украины на данный момент закрыты 122 пункта пропуска. Еще на 19 пунктах временно приостановлено пешеходное сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что на пешеходном пункте пропуска "Шегини" всех будут проверять на коронавирус

Также мы писали о том, что изменит на западной границе открытие пешего перехода "Шегини".