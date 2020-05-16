В Украине количество выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки стало самым большим с начала эпидемии - 433 пациента смогли вылечиться от заболевания. При этом число новых случаев Covid-19 растет четвертый день подряд.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 16 мая, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за прошедшие сутки Covid-19 заболели 528 человек (из них 49 детей и 92 медработника). Количество выздоровевших от коронавируса за сутки стало самым большим за все время пандемии - 433 человека.

При этом число новых случаев коронавируса, обнаруженных в стране за сутки, растет четвертый день подряд: 12 мая сообщалось о 375 инфицированных, 13 мая - о 402 новых пациентах, 14-го - о 422, а 15 мая - о 483 новых случаях.

Общее число инфицированных по состоянию на 16 мая составляет уже 17 858 случаев, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4 906 пациентов выздоровели (+433 за сутки).

Степанов сообщил про рекордное число выздоровевших в Украине. Таймкод видео - 1:30

Как сообщала "Страна", украинцев массово протестируют на антитела к коронавирусу. Стартовать могут на следующей неделе.

Напомним, на планете уже больше 4,5 миллионов человек заразились коронавирусом.