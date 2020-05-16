Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова предостерегла банки от повальной практики блокировки платежей свыше 5 000 гривен после вступления в силу закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Минфин".

"Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю – если ваш банк так себя ведет, поменяйте его", - сказала она.

Также Рожкова рассказала, что Национальный банк работает над разработкой правил, чтобы прекратить такую практику.

"Если мы будем видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает операции, мы сможем признать систему финмониторинга банка неэффективной. Далее – мы будем давать рекомендации по улучшению этой системы. Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций, банки проигрывают конкурентную борьбу", - подчеркнула она.

Напомним, у населения и бизнеса со вступлением 28 апреля в силу закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, возникли новые проблемы с крупными денежными переводами и платежами.

Теперь украинцам приходится предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен. Национальный банк будет 3 месяца разрабатывать новое постановление по финансовому мониторингу во исполнение нового закона, вступившего в силу.

"Страна" подробно разбирала упомянутый закон и описывала шесть важных моментов нового закона о финмониторинге.