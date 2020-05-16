В США палата конгресса, которая контролируется демократами, утвердила инициативу о выделении дополнительных $3 триллиона из бюджета на поддержку граждан и экономики страны в условиях пандемии. Законопроект о дополнительном вливании в экономику огромной суммы должен рассмотреть Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает CNN.

Документ предусматривает выделение почти $1 трлн для государственных и местных органов власти, прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам.

Отмечается, что документ, инициированный демократами, поддержали 208 законодателей, против высказались 199.

СМИ отмечают, что принятый законопроект, скорее всего, не пройдет через Сенат и не будет подписан президентом. "Он не имеет никаких шансов стать законом в том виде, в котором был принят, скорее всего, предстоят трудные переговоры с Белым домом и Сенатом, контролируемом республиканцами", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в конце марта у Трампа планировали бросить 2 триллиона долларов на поддержку экономики из-за коронавируса.

Также стало известно, что Трамп собирается обязать фармкомпании производить основные лекарства против Сovid-19 только в США.