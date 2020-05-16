По состоянию на утро субботы, 16 мая, количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Умерли от болезни 307 696 людей.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, общее число зараженных составляет 4 543 297 человек (+99 311 за сутки). Умерли от болезни 307 696 (+5 228), а вылечились 1 637 073 (+5 228).

Лидируют по количеству зараженных Соединенные Штаты – там выявили 1 443 188 инфицированных. На втором месте оказалась Россия – 262 843 зараженных. На третьем месте – Великобритания – 238 004 пациентов с Covid-19. Далее идут Испания (230 183) и Италия (223 885).

Напомним, на утро 14 мая коронавирусом в мире были инфицированы 4 347 015 человек. Общее количество жертв достигало 297 197. Лидером по количеству зараженных за сутки оставались США (1 390 406 человек).

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом в Украине составляло 17 330 человек.