В Украине растет число случаев коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине выявили уже 17 858 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 15 мая, сообщалось о 17 330 случаях. За сутки выявлено 528 новых заболевших. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава Украины в соцсетях.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 16 мая в Украине  лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4 906 пациентов выздоровели  (+433 за сутки). За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

По состоянию на 16 мая коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 700 случаев;
  • Волынская область - 599 случаев;
  • Днепропетровская область - 806 случаев;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 540 случаев;
  • Закарпатская область - 858 случаев;
  • Запорожская область - 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
  • Кировоградская область - 441 случай;
  • Киев - 2221 случай;
  • Киевская область - 1143 случая;
  • Львовская область - 969 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 734 случая;
  • Полтавская область - 263 случая;
  • Ровенская область - 1104 случая;
  • Сумская область - 161 случай;
  • Тернопольская область - 1065 случаев;
  • Харьковская область - 773 случая;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черновицкая область - 2647 случаев;
  • Черкасская область - 363 случая;
  • Черниговская область - 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Уточняется, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 мая в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 таких сообщений.

Статистика коронавируса в Украине 16 мая. Минздрав

Статистика коронавируса в Украине 16 мая. Минздрав

Напомним, в пятницу, 15 мая, в Киеве в доме-интернате для девочек обнаружили очаг коронавируса. Там заразился 81 человек.

Также мы публиковали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины.

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