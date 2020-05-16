По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине выявили уже 17 858 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 15 мая, сообщалось о 17 330 случаях. За сутки выявлено 528 новых заболевших.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава Украины в соцсетях.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 16 мая в Украине лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4 906 пациентов выздоровели (+433 за сутки). За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

По состоянию на 16 мая коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 700 случаев;

Волынская область - 599 случаев;

Днепропетровская область - 806 случаев;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 540 случаев;

Закарпатская область - 858 случаев;

Запорожская область - 365 случаев;

Ивано-Франковская область - 1200 случаев;

Кировоградская область - 441 случай;

Киев - 2221 случай;

Киевская область - 1143 случая;

Львовская область - 969 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 734 случая;

Полтавская область - 263 случая;

Ровенская область - 1104 случая;

Сумская область - 161 случай;

Тернопольская область - 1065 случаев;

Харьковская область - 773 случая;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черновицкая область - 2647 случаев;

Черкасская область - 363 случая;

Черниговская область - 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Уточняется, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 мая в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 таких сообщений.

Напомним, в пятницу, 15 мая, в Киеве в доме-интернате для девочек обнаружили очаг коронавируса. Там заразился 81 человек.

Также мы публиковали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины.