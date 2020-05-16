В пятницу, 15 мая, в Украину вылетел рейс из Соединенных Штатов, на борту которого находилось 72 наших гражданина. Это уже шестой самолет, который эвакуирует украинцев из США.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

"15 мая в Украину отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Это уже шестой спецсамолёт МАУ, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев", - говорится в сообщении.

Дипломаты утверждают, что пассажиры рейса будут обеспечены защитными масками. Их пообещали выдавать, в частности, и на выходе в аэропорту "Борисполь", чтобы пассажиры имели возможность безопасно добраться своих домов или места обсервации.

"Сейчас в период карантина из США в Украину спецсамолетом уже удалось доставить более 1,7 тысяч человек, еще ждут своего возвращения более 1,2 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на воскресенье, 17 мая, запланирован последний эвакуационный рейс для украинцев, которые хотят вернуться на родину из Китая. Его осуществит авиакомпания МАУ, за билет пассажиры должны заплатят более 24 000 гривен.

Также "Страна" писала, что недавно в Украину из ОАЭ и Армении эвакуировались 300 человек.