Украина продолжает борьбу с коронавирусом, но уже постепенно выходит из карантина.

Вчера Киев принял решение закрыть въезд грузовикам по утрам и вечерам - иначе не победить аномальные пробки, которые сковали столицу из-за метро, закрытого на карантин. Параллельно город требует у Кабмина снять запрет с работы подземки.

Также в столице нашли серьезный очаг коронавируса - интернат в Дарницком районе. Теперь будут проверять все такие учреждения Киева.

В мире борьба с коронавирусом идет разнонаправленно. Европа шаг за шагом возвращается к нормальной жизни. Китай начал испытывать на людях вакцину от covid-19. А в России ввели строгий режим передвижения, который контролируется через смартфон.

"Страна" следит за главными событиями вокруг коронавируса 16 мая.

09:22 По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев, 21 пациент умер, 433 человека выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 700 случаев;

Волынская область - 599 случаев;

Днепропетровская область - 806 случаев;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 540 случаев;

Закарпатская область - 858 случаев;

Запорожская область - 365 случаев;

Ивано-Франковская область - 1200 случаев;

Кировоградская область - 441 случай;

г. Киев - 2221 случай;

Киевская область - 1143 случая;

Львовская область - 969 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 734 случая;

Полтавская область - 263 случая;

Ровенская область - 1104 случая;

Сумская область - 161 случай;

Тернопольская область - 1065 случаев;

Харьковская область - 773 случая;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черновицкая область - 2647 случаев;

Черкасская область - 363 случая;

Черниговская область - 105 случаев.

09:00 "Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - заявил Виталий Кличко вчера в эфире "Интера".

08:57 Грузия собирается 22 мая отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса.

08:51 В Словении, которая победила коронавирус, тестируют 33 человека на тысячу. В Украине - только пять.

08:45 Смертность от коронавируса в России ниже общемирового показателя в 7,6 раз.

08:41 Десятка стран по приросту смертей за 15 мая.

08:33 ТОП-10 стран с наибольшим приростом заболевших за минувшие сутки.