Карантин в Киеве. Фото "Страны"

Украина продолжает борьбу с коронавирусом, но уже постепенно выходит из карантина.

Вчера Киев принял решение закрыть въезд грузовикам по утрам и вечерам - иначе не победить аномальные пробки, которые сковали столицу из-за метро, закрытого на карантин.  Параллельно город требует у Кабмина снять запрет с работы подземки. 

Также в столице нашли серьезный очаг коронавируса - интернат в Дарницком районе. Теперь будут проверять все такие учреждения Киева. 

В мире борьба с коронавирусом идет разнонаправленно. Европа шаг за шагом возвращается к нормальной жизни. Китай начал испытывать на людях вакцину от covid-19. А в России ввели строгий режим передвижения, который контролируется через смартфон. 

"Страна" следит за главными событиями вокруг коронавируса 16 мая. 

09:22 По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев, 21 пациент умер, 433 человека выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 700 случаев;
  • Волынская область - 599 случаев;
  • Днепропетровская область - 806 случаев;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 540 случаев;
  • Закарпатская область - 858 случаев;
  • Запорожская область - 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
  • Кировоградская область - 441 случай;
  • г. Киев - 2221 случай;
  • Киевская область - 1143 случая;
  • Львовская область - 969 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 734 случая;
  • Полтавская область - 263 случая;
  • Ровенская область - 1104 случая;
  • Сумская область - 161 случай;
  • Тернопольская область - 1065 случаев;
  • Харьковская область - 773 случая;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черновицкая область - 2647 случаев;
  • Черкасская область - 363 случая;
  • Черниговская область - 105 случаев.

09:00  "Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - заявил Виталий Кличко вчера в эфире "Интера". 

08:57  Грузия собирается 22 мая отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса. 

08:51  В Словении, которая победила коронавирус, тестируют 33 человека на тысячу. В Украине - только пять. 

08:45  Смертность от коронавируса в России ниже общемирового показателя в 7,6 раз.

08:41  Десятка стран по приросту смертей за 15 мая.

статистика коронавирус 15 мая

08:33  ТОП-10 стран с наибольшим приростом заболевших за минувшие сутки.

статистика коронавирус

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться