Коронавирус 16 мая. В Киеве новая вспышка болезни, Словения отменила эпидемию. Обновляется
Украина продолжает борьбу с коронавирусом, но уже постепенно выходит из карантина.
Вчера Киев принял решение закрыть въезд грузовикам по утрам и вечерам - иначе не победить аномальные пробки, которые сковали столицу из-за метро, закрытого на карантин. Параллельно город требует у Кабмина снять запрет с работы подземки.
Также в столице нашли серьезный очаг коронавируса - интернат в Дарницком районе. Теперь будут проверять все такие учреждения Киева.
В мире борьба с коронавирусом идет разнонаправленно. Европа шаг за шагом возвращается к нормальной жизни. Китай начал испытывать на людях вакцину от covid-19. А в России ввели строгий режим передвижения, который контролируется через смартфон.
"Страна" следит за главными событиями вокруг коронавируса 16 мая.
09:22 По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев, 21 пациент умер, 433 человека выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 700 случаев;
- Волынская область - 599 случаев;
- Днепропетровская область - 806 случаев;
- Донецкая область - 121 случай;
- Житомирская область - 540 случаев;
- Закарпатская область - 858 случаев;
- Запорожская область - 365 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
- Кировоградская область - 441 случай;
- г. Киев - 2221 случай;
- Киевская область - 1143 случая;
- Львовская область - 969 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 236 случаев;
- Одесская область - 734 случая;
- Полтавская область - 263 случая;
- Ровенская область - 1104 случая;
- Сумская область - 161 случай;
- Тернопольская область - 1065 случаев;
- Харьковская область - 773 случая;
- Херсонская область - 167 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черновицкая область - 2647 случаев;
- Черкасская область - 363 случая;
- Черниговская область - 105 случаев.
09:00 "Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - заявил Виталий Кличко вчера в эфире "Интера".
08:57 Грузия собирается 22 мая отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса.
08:51 В Словении, которая победила коронавирус, тестируют 33 человека на тысячу. В Украине - только пять.
08:45 Смертность от коронавируса в России ниже общемирового показателя в 7,6 раз.
08:41 Десятка стран по приросту смертей за 15 мая.
08:33 ТОП-10 стран с наибольшим приростом заболевших за минувшие сутки.