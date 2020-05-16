В субботу, 16 мая, синоптики прогнозируют в Украине небольшое похолодание, а на востоке страны пройдут сильные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет +14...+17 градусов в дневное время суток. Ночью же похолодает до +4...+7 градусов. Небо затянет тучами, но осадков не предвидится.

На востоке страны сегодня также будет облачно, но это не помешает воздуху прогреться до +15...+17 градусов. Ночью же столбик термометра покажет от +6 до +8 градусов.

В центральных регионах синоптики прогнозируют дневные +14...+17. Ночью же будет +6...+8.

Украинцам на юге стоит готовиться к дневным +17...+21 градусу. А вот ночью ожидается до +10...+12 по Цельсию.

А вот на востоке Украины сегодня будут сильные дожди. Тем не менее, на улице будет от +13 до +17 градусов. Ночью же синоптики прогнозируют от +6 до +11 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в субботу, 16 мая. В Киеве ночью ожидается дождь, а вот по Украине погода будет теплой и почти без осадков.

Также мы писали, что метеорологи обещают всей планете аномальное лето с жарой и осадками.