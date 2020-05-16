Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в США сейчас идут работы над созданием ракетой, чья скорость будет в 17 превышать скорость существующих самых быстрых аппаратов.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

О разработке Трамп поведал в Вашингтоне.

"Мы называем ее "супер-пупер" (super-duper в оригинале - Ред.) ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал президент.

По его словам, Россия располагает ракетами в пять раз быстрее обычных, а Китай разрабатывает ракеты, способные двигаться в 5-6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Трамп отметил, что разрабатываемая США ракета будет самой быстрой в мире.

Он намекнул, что США практически вынудили к этой разработке "соперники".

В апреле "Страна" сообщала, что в США ускоряют программу создания перспективного универсального гиперзвукового планера C-HGB.

Также прошлым летом мы цитировали заявление американцев, что уже через два года власти поставят гиперзвуковые ракеты на вооружение.