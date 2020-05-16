Как выглядели бы четыре типа ракет с момента запуска до конца отделения ступеней, если бы их корпус был прозрачным, опубликовал YouTube-канал Hazegrayart, посвященный ракетной технике.

В реконструкции взлетают четыре типа космических аппаратов (слева направо):

Сверхтяжелая американская ракета Сатурн V, используемая НАСА в 1967-1973 годах; Космический челнок (Space Shuttle) НАСА, завершивший полеты в 2011 году; Сверхтяжелый аппарат Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX; Космическая стартовая система SLS - разработка НАСА, созданная в 2011 году.

Цветами на видео обозначены разные типы топлива:

красным - высокоочищенный керосин RP-1;

оранжевым - жидкий водород (LH2), используемое НАСА ракетное топливо, которое сначала охлаждает сопло ракеты, а затем воспламеняется от окислителя;

синим - жидкий двухатомный кислород (LOX), окислитель для жидкого водорода.

Современные аппараты используют усовершенствованную версию керосина, так как его сжигание на первой ступени наносит ущерб окружающей среде: в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа.

Перспективной альтернативой керосину может стать смесь водорода и кислорода, при соединении которых выделяются энергия и вода. Однако плотность жидкого водорода низкая, что ведет к увеличению объема топливного отсека.

В НАСА эту проблему временно решили, снабдив ракету двумя дополнительными ускорителями по бокам корпуса.

Ранее "Страна" писала о предложении ученых использовать атмосферу Марса для реакции расщепления СО2 и получения ракетного топлива, состоящего из смеси монооксида углерода и кислорода.

Мы также сообщали о запуске в КНР ракеты с космическим модулем нового поколения.