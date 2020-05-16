Опубликовано видео взлета космических ракет с прозрачными корпусами
Как выглядели бы четыре типа ракет с момента запуска до конца отделения ступеней, если бы их корпус был прозрачным, опубликовал YouTube-канал Hazegrayart, посвященный ракетной технике.
В реконструкции взлетают четыре типа космических аппаратов (слева направо):
- Сверхтяжелая американская ракета Сатурн V, используемая НАСА в 1967-1973 годах;
- Космический челнок (Space Shuttle) НАСА, завершивший полеты в 2011 году;
- Сверхтяжелый аппарат Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX;
- Космическая стартовая система SLS - разработка НАСА, созданная в 2011 году.
Цветами на видео обозначены разные типы топлива:
- красным - высокоочищенный керосин RP-1;
- оранжевым - жидкий водород (LH2), используемое НАСА ракетное топливо, которое сначала охлаждает сопло ракеты, а затем воспламеняется от окислителя;
- синим - жидкий двухатомный кислород (LOX), окислитель для жидкого водорода.
Современные аппараты используют усовершенствованную версию керосина, так как его сжигание на первой ступени наносит ущерб окружающей среде: в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа.
Перспективной альтернативой керосину может стать смесь водорода и кислорода, при соединении которых выделяются энергия и вода. Однако плотность жидкого водорода низкая, что ведет к увеличению объема топливного отсека.
В НАСА эту проблему временно решили, снабдив ракету двумя дополнительными ускорителями по бокам корпуса.
Ранее "Страна" писала о предложении ученых использовать атмосферу Марса для реакции расщепления СО2 и получения ракетного топлива, состоящего из смеси монооксида углерода и кислорода.
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