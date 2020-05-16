В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова прокомментировали санкции, веденные Украиной против этого вуза, который считается одним из лучших в мире. По словам представителей МГУ, решение киевских властей никак не повлияет на работу университета.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется. Если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема в МГУ", - отметили в пресс-службе вуза.

В МГУ добавили, что абитуриентов с украинским гражданством приглашают на виртуальный день открытых дверей, который состоится 31 мая.

А что касается научных контактов с Украиной, то они не особенно пострадают, поскольку их немного.

"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - констатировали в вузе.

Как писала "Страна", санкции против вуза, а также ведущих музеев и научных организаций России были введены тем же документом, который продлил запрет российских сайтов и соцсетей в Украине.

Ранее мы приводили реакцию МИД РФ на этот запрет.