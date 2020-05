Озоновая дыра, возникшая над Арктикой в марте 2020 года, практически затянулась и больше не несет угрозы человечеству.

Об этом на странице в Twitter сообщила Служба мониторинга атмосферы европейской программы Copernicus.

В конце марта 2020 года над Северным полюсом на высоте около 18 километров от уровня моря количество озона в воздухе сократилось на 90%, что привело к образованию первой над Северным полюсом озоновой дыры. Там содержание озона находилось ниже 220 единиц Добсона.

Так, если возникновение озоновых дыр над Антарктидой признано нормальным ежегодным сезонным явлением, то для Арктики такой случай - нонсенс. Однако с приходом весны уровень озона восстановился - наблюдения со спутника NASA Aura свидетельствуют о том, что запасы активного хлора, который и разрушает озоновый слой над Арктикой, исчерпал себя.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



