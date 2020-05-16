Озоновая дыра над Арктикой почти рассеялась. Фото: flickr.com

Озоновая дыра, возникшая над Арктикой в марте 2020 года, практически затянулась и больше не несет угрозы человечеству.

Об этом на странице в Twitter сообщила Служба мониторинга атмосферы европейской программы Copernicus.

В конце марта 2020 года над Северным полюсом на высоте около 18 километров от уровня моря количество озона в воздухе сократилось на 90%, что привело к образованию первой над Северным полюсом озоновой дыры. Там содержание озона находилось ниже 220 единиц Добсона.

Сравнение содержания озона в единицах Добсона в марте 2019 по сравнению с мартом 2020. Фото: NASA Ozone Watch

Так, если возникновение озоновых дыр над Антарктидой признано нормальным ежегодным сезонным явлением, то для Арктики такой случай - нонсенс. Однако с приходом весны уровень озона восстановился - наблюдения со спутника NASA Aura свидетельствуют о том, что запасы активного хлора, который и разрушает озоновый слой над Арктикой, исчерпал себя. 

Отметим, озоновые дыры над Антарктидой являются настоящей угрозой выживания нашей цивилизации, однако принятый в 1987 году Монреальский протокол повлиял на то, что озоновый слой над этой территорией начал восстанавливаться. Ожидается, что к 2060 году эта опасность исчезнет полностью.

Напомним, озоновый слой над Антарктидой восстановился до такой степени, что в атмосфере Южного полушария прекратилось большинство тревожных процессов и изменений. Возможно, на это повлияло подписание в 1987 году Монреальского протокола - соглашения о прекращении производства озоноразрушающих веществ.

Как сообщала "Страна", несмотря на восстановление озонового слоя в Антарктиде наблюдаются аномально высокие температуры. В середине февраля столбик термометра там поднялся выше +20 градусов.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться