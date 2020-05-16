Сотрудников и воспитанников киевских интернатов массово проверят на коронавирус после вспышки в Дарницком районе.

Об этом сообщила заместитель главы Киевсовета Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.

"Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет", - сообщила она.

По словам замглавы КГГА, проверка киевских интернатов начнется в субботу, 16 мая, совместно с Главным Управлением Госпродпотребслужбы.

В настоящее время в 8 интернатных учреждениях столицы находится 2 108 человек:

Дарницкий детский дом-интернат - 80;

Святошинский детский дом-интернат - 86;

Киевский пансионат ветеранов труда - 230;

Киевский психоневрологический интернат - 184;

Ново-Белицкий психоневрологический интернат для мужчин - 369;

Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;

Киевский гериатрический пансионат - 197;

Святошинский психоневрологический интернат - 644.

Напомним, в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин. Сейчас известно о 81 случае. Среди заболевших 53 воспитанницы и 28 сотрудников интерната.

Как сообщала "Страна", Дарницкий дом–интернат для девочек, где произошла вспышка коронавируса, находится на жестких карантинных ограничениях еще с 13 марта. Сейчас учреждение закрыто на вход и на выход, а дежурство будет осуществлять муниципальная охрана или сотрудники полиции. Внутри интерната работают специалисты системы здравоохранения.