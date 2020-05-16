Все интернаты Киева проверят на коронавирус после вспышки в Дарницком. Полный список
Сотрудников и воспитанников киевских интернатов массово проверят на коронавирус после вспышки в Дарницком районе.
Об этом сообщила заместитель главы Киевсовета Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА.
"Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет", - сообщила она.
По словам замглавы КГГА, проверка киевских интернатов начнется в субботу, 16 мая, совместно с Главным Управлением Госпродпотребслужбы.
В настоящее время в 8 интернатных учреждениях столицы находится 2 108 человек:
- Дарницкий детский дом-интернат - 80;
- Святошинский детский дом-интернат - 86;
- Киевский пансионат ветеранов труда - 230;
- Киевский психоневрологический интернат - 184;
- Ново-Белицкий психоневрологический интернат для мужчин - 369;
- Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;
- Киевский гериатрический пансионат - 197;
- Святошинский психоневрологический интернат - 644.
Напомним, в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин. Сейчас известно о 81 случае. Среди заболевших 53 воспитанницы и 28 сотрудников интерната.
Как сообщала "Страна", Дарницкий дом–интернат для девочек, где произошла вспышка коронавируса, находится на жестких карантинных ограничениях еще с 13 марта. Сейчас учреждение закрыто на вход и на выход, а дежурство будет осуществлять муниципальная охрана или сотрудники полиции. Внутри интерната работают специалисты системы здравоохранения.