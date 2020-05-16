"Основатель и апостол" духовного центра "Возрождение" Владимир Мунтян на днях прилетел в аэропорт "Борисполь" из Таиланда. По слухам, которые распространились среди прихожан его секты, в азиатской стране пастор попал в тюрьму за наркотики.

Журналисты канала "1+1" встретили Мунтяна после рейса и расспросили его о связанных с ним скандалах, в том числе и таиландским.

Ранее журналисты пообщались с помощницей главы секты Линой Слободянюк. По словам женщины, Мунтян ее однажды бил кулаками по лицу и голове, заподозрив в финансовых махинациях. Потом начал наносить удары ногами - в голову, по туловищу, "делал это очень долго".

Избиение продолжалось несколько часов. Слободянюк рассказала, что иногда мучитель выходил на улицу: "Наверное, принимал дополнительную дозу".

После этого он возвращался и начинал бить с новыми силами.

Этот эпизод Мунтян коротко прокомментировал, сказав, что своих сотрудников не бьет.

Видео: YouTube/ Гроші

Также в сюжете говорится о пристрастии пастора к наркотикам. Его приближенные признались, что он постоянно употребляет кокаин.

"Каждые 50-60 минут он нюхает дороги кокаина. А люди думают, что он ждет, пока дух святой придет и скажет ему выходить молиться", - рассказала бывшая помощница сектанта.

А в начале апреля на YouTube-канале одного из приближенных Мунтяна появилось видео, в котором утверждалось, что лидер "Возрождения" находится в Таиланде в тюрьме, куда он попал за хранение наркотиков.

"Знаете, где сейчас находится Владимир Мунтян и вся команда Тая? Буквально на днях их накрыло… накрыли тайские власти. Прямо у них на вилле. И знаете, что там обнаружили? Гору кокаина, нелегальные съемки без лицензии. Знаете, чего? Я не буду говорить это вслух, я думаю, вы поймете, что там были за извращения", - рассказал владелец канала.

Видео: YouTube/ Navin. ru

Журналисты "1+1" спросили Мунтяна и об этой теме.

На вопрос о том, что он делал в тюрьме, пастор сказал, что читал Библию. А чтобы собеседники лучше узнали, как проводят время заключенные в азиатской тюрьме, предложил им нарушить закон и испытать все на себе самим. Что касается наркотиков, то Мунтян произнес следующее: "Вы на меня смотрите сейчас. Вы видите, что я наркоман?".

Кроме того, в сюжете сообщается, что в Таиланде у пастора есть как минимум пять вилл, купленных на деньги адептов секты.

Напомним, что в 2017 году журналист "Страны" Анастасия Товт побывала на сборах секты "Возрождения" и сделала оттуда репортаж.

Также "Страна" писала, что дети главы "Возрождения" живут в США и организовывают праздники за миллионы гривен.

Мы также сообщали, что в 2016 году Мунтяна задерживали в Москве, где он собирал средства для поддержки украинских военных в Донбассе.