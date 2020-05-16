29 мая соберется пленум Верховного суда. Среди прочих вопросов на нем рассмотрят ограничение Верховной Радой на период карантина судейского вознаграждения (вне зависимости от стажа работы судьей и инстанции) десятью минимальными зарплатами - до 47 230 грн.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Предполагается, что по этому вопросу пленум обратится в Конституционный суд Украины - в связи с возможным посягательством на независимость судебной власти.

Предусматривающий ограничения закон 553-IX (3279-д) был принят парламентом 13 апреля. Закон предусматривает уравнивание судей, государственных служащих, сотрудников силовых ведомств, членов Высшего совета правосудия, судей КСУ и т.д. в вознаграждении. Его размер не может превышать 47 230 грн до конца карантина, начиная с 1 апреля 2020 года.

Судьи выражают недовольство тем, что закон был принят без консультаций с органами судейского управления и самоуправления.

Ограничение зарплат судьям и госслужащим не сильно помогло бюджету. Как писала "Страна", на выплаты безработным в бюджете сейчас не хватает 30 млн в день.

Мы также писали, что в этом году пенсионерам добавят к пенсиям смехотворные 130 грн. И то, если хватит денег.