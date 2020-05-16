Судьи хотят обжаловать в Конституционном суде ограничение своих зарплат на время карантина
29 мая соберется пленум Верховного суда. Среди прочих вопросов на нем рассмотрят ограничение Верховной Радой на период карантина судейского вознаграждения (вне зависимости от стажа работы судьей и инстанции) десятью минимальными зарплатами - до 47 230 грн.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Предполагается, что по этому вопросу пленум обратится в Конституционный суд Украины - в связи с возможным посягательством на независимость судебной власти.
Предусматривающий ограничения закон 553-IX (3279-д) был принят парламентом 13 апреля. Закон предусматривает уравнивание судей, государственных служащих, сотрудников силовых ведомств, членов Высшего совета правосудия, судей КСУ и т.д. в вознаграждении. Его размер не может превышать 47 230 грн до конца карантина, начиная с 1 апреля 2020 года.
Судьи выражают недовольство тем, что закон был принят без консультаций с органами судейского управления и самоуправления.
Ограничение зарплат судьям и госслужащим не сильно помогло бюджету. Как писала "Страна", на выплаты безработным в бюджете сейчас не хватает 30 млн в день.
Мы также писали, что в этом году пенсионерам добавят к пенсиям смехотворные 130 грн. И то, если хватит денег.