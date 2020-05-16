Ученые исследовали двух собак в Гонконге, у которых нашли РНК коронавнируса после госпитализации их хозяев, однако такое случаи очень редки.

Об этом сообщает Nature.

Так, около двух месяцев назад в Гонконге у 17-летнего шпица и овчарки, чьи хозяева заболели коронавирусом, обнаружили антитела к болезни и нашли ее частицы в РНК собак. Очевидно, что животные заразились от своих хозяев. Однако еще одна собака, жившая с заболевшей, не была инфицирована. Оба домашних любимца переболели бессимптомно, однако спустя два дня после возвращения в семью, шпиц умер.

Предположительно, коронавирус спровоцировал осложнения во внутренних органах, от чего уже немолодая собака не выдержала. Однако молодая овчарка переболела и продолжает радовать хозяина.

Ранее было известно, что люди заразили хорька, котов и тигра, однако с собаками случаи единичны, несмотря на то, что их рецептор АПФ-2, который необходим вирусу для попадания в клетки, схож с человеческим.

Ученые из Австралии и Китая под руководством Малика Пейриса (Malik Peiris) из Гонконгского университета исследовали зараженных собак и еще 13 питомцев, чьи хозяева заболели - те оказались здоровы. Обе собаки на всем протяжении карантина не проявляли симптомов инфекции. В сыворотке крови собак обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

Однако ученые отмечают, что данных о том, могут ли собаки заражать и заражаться коронавирусом, недостаточно. однако, исходя из того, что подобные случаи уже зарегистрированы, стоит с осторожностью позволять животным контактировать с потенциаоьно больными людьми.

Напомним, в Гонконге зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом у домашней собаки. Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животных.

Как сообщала "Страна", зоозащитники из киевской команды спасения животных отчитались о помощи, оказанной очутившимся в беде нашим меньшим братьям. В отчете указан один курьезный случай, когда здорового пса-самца приняли за больную беременную самку.