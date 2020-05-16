Этой весной из-за засухи в Одесской области аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

"По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине", - написал Высоцкий.

По его словам, в северной части области треть посевов полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и на последней трети можно собрать урожай.

При этом на юге области засуха фактически продолжается с прошлого года здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях - 100%.

В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.

Ранее "Страна" сообщала, как потерявший урожай из-за засухи фермер покончил с собой в Одесской области.

Также мы писали, что в Минэкономики ожидают значительного снижения урожая по всей Украине в этом году.