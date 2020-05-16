В пятницу вечером нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского пригласили по скайпу обсудить тарифы на электричество со студией программы "Свобода слова Савика Шустера" (канал "Украина").

Но депутат решил приехать на ток-шоу лично, чтобы подискутировать с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец. Однако его не пустили.

События развивались следующим образом.

Около 20:30 Дубинский написал в своем Facebook, что едет к Шустеру.

"Изначально мне предлагали включиться на всю программу по скайпу, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу", - написал нардеп.

А через 2 часа опубликовал пост о том, что его визит на ТВ сорвался.

"Савик Шустер обо@рался и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец (Ринат Ахметов - Ред.) на@бывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире", - заявил Дубинский.

Депутат также разместил собственный снятый телефоном видеорепортаж о том, как его не пустили на ток-шоу.

Свой недопуск на программу Шустера он связал с нежеланием хозяина телеканала "Украина" Рината Ахметова допустить озвучивание на ток-шоу альтернативной точки зрения.

В свою очередь Савик Шустер обвинил Дубинского в провокации и пиаре.

Он сказал, что его студия готовила включение Дубинского по скайпу, так как по условиям карантина, только 8 человек могут находиться одновременно в помещении студии. Но Дубинский, по мнению Шустера, ради пиара решил устроить скандал и вместо выхода в эфир по скайпу приехал в студию, куда его и не пустили.

В чем суть конфликта

Данный скандал является продолжением конфликта на энергорынке Украины.

В стране сейчас падает потребление электричества и правительство приняло решение снизить производство атомной электроэнергии. Дубинский и ряд других депутатов, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявляют, что это сделано в угоду интересам Рината Ахметова, который владеет тепловой генерацией, а она намного дороже атомной. Также в этом обвиняют правительство и Ахметова прозападные депутаты (так называемые "соросята").

Нардепы даже подписали обращение к правительству с требованием не снижать производство атомной энергии.

В тоже время, правительство опровергает обвинения и заявляет, что атомная генерация снижается из-за падения энергопотребления в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию.