Режим чрезвычайного положения в Молдове продлят с 16 мая до 30 июня, а ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах страны станет обязательным до конца карантина.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Ava.

"После истечения периода чрезвычайного положения 15 мая, мы предлагаем объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения. Это означает, что ограничительные меры, связанные с борьбой с коронавирусом, не отменяются, а адаптируются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Они будут меняться по решению комиссии. Недопустимо смягчение мер или расслабленность населения, которое наблюдается в последние дни. Комиссия по общественному здравоохранению под председательством премьер-министра Иона Кику приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня", - рассказала она.

По словам Думбрэвяну, все находящиеся в стране люди обязаны сохранять социальную дистанцию и соблюдать личную гигиену. Маски станут обязательными в общественном транспорте, магазинах, а также в закрытых помещениях, которые являются общественными местами. По-прежнему не будет работать междугородний транспорт, а городской оставляет прежние ограничений, прибавив закрытие транспорта на выходные дни.

До 31 мая не будет стоять вопрос об открытии ресторанов, развлекательных заведений, рынков, спортивных площадок и учебных заведений. Однако уже с 16 мая откроются поликлиники и частные клиники, смогут работать стоматологи и парикмахерские - однако только при соблюдении всех рекомендаций.

Прежний режим ЧП истекает в полночь на 16 мая, который был введен 17 марта. Сейчас в стране известно о 5 745 заболевших, из которых 2 280 излечилось и 202 умерло.

Напомним, за минувшие сутки в Молдове зафиксирован рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за весь период проведения тестирования. Вирус выявлен у 252 человек. Предыдущий рекорд (194 инфицированных) был установлен 25 апреля.

Как сообщала "Страна", власти соседней Молдовы принимают экстренные меры против распространения у себя смертельного коронавируса Covid-19. С 25 марта в Молдове полностью запрещено появление в общественных местах. Для контроля и охраны порядка на улицы вышли военные.