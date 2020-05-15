Фастовской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении ранее судимого за убийство и разбой мужчину, который в январе 2020 году в городе Фастов забил до смерти деревянной доской своего знакомого, после чего похитил его денежные средства.

Об этом пишет прокуратура области.

Кроме того, установлено, что незадолго до совершения убийства злоумышленник, ограбивший малолетнее лицо, забрав мобильный телефон.

Местной прокуратурой в Фастовский горрайонный суд направлено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием), п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В случае доказательства вины, последнем грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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