Во Франции зарегистрирована первая смерть зараженного коронавирусом ребенка с воспалительным синдромом, который ранее выявляли у детей в США и Великобритании. Он похож на болезнь Кавасаки и, вероятно, связан с COVID-19.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Умершему было девять лет, он скончался в Марселе. Ребенок был болен коронавирусной инфекцией и, скорее всего, у него развился миокардит. По признанию врачей, этот случай крайне редкий.



Во Всемирной организации здравоохранения попросили медиков обращать пристальное внимание на новый воспалительный синдром у детей. В ВОЗ отметили, что критически важно как можно быстрее и очень аккуратно определить этот клинический синдром, чтобы понять его причины и описать лечение.

Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке умерли трое детей с таким синдромом.

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