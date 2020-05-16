В Киеве осудили грабителя, который украл у 9-летнего ребенка 700 тысяч гривен по мошеннической схеме. Теперь он проведет в тюрьме более восьми лет.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Так, преступник позвонил мальчику, находящемуся дома, и заявил, что мать ребенка попала в аварию и задержана полицией. Спасти женщину, по рассказу мошенника, могли только все ценности, которые ребенок должен был тут же вынести из квартиры под дом.

Пострадавший так и поступил, вынеся около 700 тысяч гривен незнакомцу. Тогда злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся. После разбирательства суд обязал обвиняемого вернуть пострадавшим дополнительно 700 тысяч гривен. Кроме того, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 28-летний житель Хмельницкой области заманил в свой дом малолетнюю 11-летнюю девочку, где ее изнасиловал и ограбил.

Как сообщала "Страна", киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровщины, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.