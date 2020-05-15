Кабмин опубликовал постановление о работе непродовольственных рынков во время карантина
Кабинет министров Украины вслед за открытием продовольственных рынков решил открыть непродовольственные. Правительство опубликовало постановление, согласно которому во время карантина разрешается работа таких рынков.
Текст документа появился на правительственном портале в пятницу, 15 мая.
Согласно постановлению №377 от 14 мая, подпункт 2 излагается в следующей редакции: "2) передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости;".
В подпункте 8: 1) в абзаце втором слова "исключительно в магазинах, в частности" заменить словами "в том числе в";
Также в подпункте в 8: 2) абзац четвертый излагается в следующей редакции: "Деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, осуществляющий такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в том числе респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий".
Напомним, что решение правительства об открытии рынков, которое вступило в силу после публикования, было принято во время внеочередного заседания, которое состоялось в четверг, 14 мая.
Мы рассказывали, что продовольственным рынкам было позволено работать на определенных условиях.
Также мы писали, что карантин в Украине продлен до 22 мая.