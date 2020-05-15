Кабинет министров Украины вслед за открытием продовольственных рынков решил открыть непродовольственные. Правительство опубликовало постановление, согласно которому во время карантина разрешается работа таких рынков.

Текст документа появился на правительственном портале в пятницу, 15 мая.

Согласно постановлению №377 от 14 мая, подпункт 2 излагается в следующей редакции: "2) передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости;".

В подпункте 8: 1) в абзаце втором слова "исключительно в магазинах, в частности" заменить словами "в том числе в";

Также в подпункте в 8: 2) абзац четвертый излагается в следующей редакции: "Деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, осуществляющий такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в том числе респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий".

Напомним, что решение правительства об открытии рынков, которое вступило в силу после публикования, было принято во время внеочередного заседания, которое состоялось в четверг, 14 мая.

Мы рассказывали, что продовольственным рынкам было позволено работать на определенных условиях.

Также мы писали, что карантин в Украине продлен до 22 мая.