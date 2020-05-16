Вчера стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении жертвам радикала Сергея Стерненко - Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Несмотря на то, что последний два года назад погиб от руки националиста, а второй был ранен.

Напомним, Стерненко зарезал Кузнецова и ранил Исайкула 24 мая 2018 года.

А теперь обоих следствие посчитало нападавшими на радикалов и им объявлено подозрение по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений).

При этом, повторимся, Кузнецов погиб, а Исайкул сейчас находится за гарницей.

И подозрение им, а особенно Кузнецову, выглядит совершенно абсурдно.

Во-первых, у людей не укладывается в голове - как можно вручить подозрение мертвому человеку?

Во-вторых, Кузнецов был жертвой Стерненко. Причем сам факт нападения никак не доказан по материалам следствия. Зато совершенно точно доказано, что Стерненко его убивал не в порядке самообороны, а догнав уже убегающего Кузнецова. То есть последний ему никакой угрозы не представлял. Это было чистое убийство (подробнее можно прочитать здесь).

И теперь жертве вручается подозрение.

Как уже писала "Страна", речь, судя по всему, идет в данном случае не о юридическом процессе, а политической целесообразности. А именно - попытка "подготовить" промайдановскую общественность к вручению подозрения самому Стерненко (радикал говорит, что это будет сделано в понедельник 18 мая). Чтоб его "побратимам" можно было сказать, что подозрение вручается всем сторонам конфликта. Даже мертвым.

Также то, что следствие делает из Кузнецова и Исайкула нападавших, открывает дорогу к объявлению подозрения Стерненко, не по статье 115 "умышленное убийство" (санкция до 15 лет тюрьмы), а по куда более мягкой статье 118 "превышение мер необходимой самообороны" (до 2 лет тюрьмы). Хотя, как писалось выше, ни о какой самообороне речь не шла.

И при этом, естественно, далеко не факт, что "побратимы" Стерненко вообще обратят внимание на все эти политические маневры властей с подозрениями уже мертвым людям. И, скорее всего, акции протеста все равно будут. Если, конечно, радикалу вообще решаться вручать подозрение.

Между тем, вся эта ситуация породила у многих вопрос - а можно ли вообще вручать подозрения уже умершим людям?

"Страна" проанализировала украинскую юридическую практику.

Зомби-пидозры

Как бы не абсурдно это звучало, но среди следователей и прокуроров объявление о подозрении умершему - распространенная практика, позволяющая поставить точку в деле. А точнее - закрыть его.

Например, такое практикуют, если во время проведения досудебного расследования собраны достаточные доказательства для предъявления подозрения, но подозреваемый умирает. Либо когда преступник погибает во время или сразу после совершения преступления.

В действующем УПК есть пункт 5 статьи 284, который предусматривает закрытие дела, если умирает подозреваемый или обвиняемый, - кроме случаев, когда производство необходимо для реабилитации умершего. То есть, чтобы вынести постановление о закрытии дела после смерти при наличии состава и установленного виновника, его необходимо наделить процессуальным статусом подозреваемого.

В таком случае подозрения вручают близким родственникам подозреваемого, после чего прокурор выносит постановление о закрытии уголовного производства в связи со смертью подозреваемого.

Но такой финал возможен, только если родственники не настаивают на реабилитации умершего. В случае несогласия родственники имеют право обжаловать в суде постановление прокурора о закрытии уголовного производства и добиваться продолжения расследования, настаивать на проведении определенных следственных действий, сборе доказательств невиновности их умершего близкого.

Юридическая практика знает немало случаев, когда по таким причинам дело, закрытое прокурором в связи со смертью подозреваемого, много раз по решению суда возобновлялось и снова закрывалось, превращаясь в бесконечную процессуальную "Санта-Барбару".

Дело против Сталина-Берии-Кагановича

Однако в украинской практике был и случай когда уже мертвым людям было не только вынесено подозрение, но и дело передали в суд.

Правда, это было чисто политический процесс. Его инициировали по заказу президента Виктора Ющенко в качестве пиар-хода накануне президентских выборов 2010 года.

Тогдашний заместитель генпрокурора Николай Голомша согласовал направление в суд дела, которое расследовала СБУ времен Валентина Наливайченко.

В нем вожди СССР - Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Влас Чубарь, Станислав Косиор, Мендель Хатаевич - проходили обвиняемыми в организации Голодомора 30-х годов.

Правла, самого судебного процесса в классическом понимании не было, поскольку участие обвиняемых обязательно.

Решение же суда довольно противоречиво с юридической точки зрения. С одной стороны судья Скавроник констатировал что обвинение Сталину и другим большевикам с организации геноцида не предьявлялось и не могло быть предьявлено так как они умерли. С другой- перечислил в своем решении свидетельства очевидцев из материалов дела и прописал что органом досудебного следствия "со всей полнотой и всесторонностью установлено специальное намерение Сталина и его соратников уничтожить часть именно украинской (а не любой другой) национальной группы и объективно доказано, что это намерение касалось именно части украинской национальной группы как таковой".

То есть фактически без рассмотрения дела по существу только руководствуясь материалами досудебного расследования без состязательности процесса судья принял решение о наличии вины и прописал следующее: "на основании тщательного анализа и всесторонней оценки изложенных в постановлении фактических обстоятельств совершения преступления геноцида, совокупности доказательств, его подтверждающих, и выводов о том, что он был совершен Сталиным и другими (перечислены фамилии обвиняемвх - Ред.) с прямым умыслом, а именно - с целью уничтожить часть украинской национальной группы в лице украинского крестьянства, апелляционный суд констатирует, что органом досудебного следствия установлена и доказана субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (Геноцид - Ред.)".

А в связи с тем что все обвиняемые умерли суд в резолютивной части постановил закрыть дело в связи с их смертью.

Позже внук Сталина Евгений Джугашвили обратился к генпрокурору Украины Александру Медведько с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СБУ и ряда судей, причастных к расследованию дела о голодоморе.

Поводом для обращения Джугашвили стало как раз это решение Апелляционного суда Киева. По мнению внука советского вождя, Сталин не может быть обвинен в геноциде, так как такого понятия в 1930-е годы в украинском законодательстве не существовало.

Джугашвили заявил, что принятое киевским судом решение нарушает первый пункт 7 статьи Евроконвенции о защите прав человека. Статья защищает граждан стран - участниц конвенции от уголовного преследования по тем деяниям, которые на момент их совершения преступлениями не считались.

Но жалоба Джугашвили так и осталась без рассмотрения.