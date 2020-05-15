Соцсеть Instagram восстановила несколько аккаунтов, посвященных главе Чечни Рамзану Кадырову, которые были заблокированы 14 мая. Однако потом опять заблокировала восстановленные страницы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на помощника главы республики, директора телекомпании "Грозный" Ахмеда Дудаева.

В среду представитель компании Facebook заявил, что аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Позже Дудаев пояснил, что в чеченском сегменте Instagram были заблокированы сразу четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией. Они не принадлежат лично Рамзану Кадырову, в том числе официальная страница регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова и страница, которую ведет сотрудник телекомпании, не имеющий отношения к лицам из санкционного списка.

"Эти несколько аккаунтов в Instagram с многомиллионной аудиторией уже несколько дней испытывают проблемы. Их разблокировали вчера. Пришло письмо, что данные страницы были заблокированы администрацией Instagram по ошибке, извинились за предоставленные неудобства, но затем сразу вновь заблокировали", - сказал Дудаев.



Он выразил недоумение по поводу непоследовательных действий соцсети.

"Почему-то блокируются страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, хотя они ему не принадлежат. Оснований юридических для блокировки нет, согласно правилам самого Facebook", - заметил Дудаев и добавил: согласно логике Facebook, под американские санкции подпадают все, кто интересуется деятельностью Кадырова.

Аккаунты Кадырова уже блокировались в 2017 году. Тогда глава Чечни связал это с тем, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов.

Год назад "Страна" рассказывала, что Facebook заблокировал страницу проекта "Книги памяти павших за Украину".

А недавно эта соцсеть в День Победы стала массово удалять архивное фото водружения советского флага над Рейхстагом.