В Одессе скончался вор в законе Владимир Дрибной, известный как "Полтава", которого полиция города показательно арестовала, после чего отпустила три года назад.

Как рассказали "Стране" источники в криминальных кругах, авторитет умер от от онкологического заболевания.

"Полтава" считался одним из представителей "старой гвардии" украинских воров в законе. На его счету несколько судимостей и "ходок" на зону.

В Одессе "Полтава" был держателем воровского "общака" с 2010 года. При том, что официальным "смотрящим" по Одессе всегда был вор в законе Антимос–Кухилава – его основные интересы были в грузоперевозках и контрабанде.

Однако в 2014 году позиции Антимоса существенно ослабли, а "Полтава" остался основным "смотрящим" по югу Украины.

К слову, в Одессе есть еще один авторитетный вор в законе по кличке "Шарик" - Валерий Шеремет. Однако это не мешало криминальным авторитетам уживаться на юге Украины – "интересных" дел всегда хватало.

В 2017 году полиция провела показательную акцию, отняв воровской "общак" у "Полтавы" (более 1 миллиона долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен). Однако уже через год "общее благо" вернули – вор "Полтава" пошел на беспрецедентный шаг, наняв адвокатов, которые доказали, что изъятые деньги "общака" - личные средства Владимира Дрибного. И деньги ему вернули.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, сколько денег хранится в кассах преступного мира Украины и кто их контролирует.